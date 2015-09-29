وزير التعليم يكتشف عدم تسجيل الغياب بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية

قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إحالة عدد من المدرسين بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات إلى التحقيق بعد شكاوى من الطالبات بعدم شرحهم، واكتشف الوزير خلال جولته بالمدرسة فى ثانى أيام الدراسة عدم تسجيل الغياب.

وتفقد الوزير فصول المدرسة وأجرى حوارا مع أحد فصول الصف الثالث الثانوى حول نظام المحاضرات فى المدرسة، حيث أكد لهم "الهلالى" أن المدرسة ستعمل بانتظام وسيكون هناك عملية تعليمية فعالة ووجود مدرسين ووجود الطلاب وهما أهم عناصر العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مجموعات التقوية بالاتفاق مع المعلمين المتميزين، وتلقى سؤالا من الطالبات عن 10 درجات الحضور والسلوك وأوضح الوزير أن الحضور أساسى للطلاب لعودة المدرسة إلى دورها مرة أخرى وأن الغياب سيتم تسجيله إلكترونيا لضمان حقوق الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب.

واستمع الوزير لشكوى الطالبات من عدم شرح بعض المدرسين دروس المادة الخاصة بهم، فأمر الوزير بإحالتهم إلى التحقيق، ووجه الوزير بلهجة شديدة إلى مديرة المدرسة بضرورة ضبط العملية التعليمية ودخول المدرسين فصولهم وشرح الدروس للطالبات واتخاذ الإجراءات المشددة لمن يخالف هذه التعليمات.

وتفقد الوزير فصول المدرسة، ولاحظ تغيب عدد كبير من طالبات أحد فصول الصف الثالث الثانوى وطالب بسجل الغياب الخاص بهن للاطلاع عليه، وتبين عدم تسجيل الغياب فأمر بالتحقيق مع المسئولين عن هذا.