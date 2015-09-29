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لو أم لأول مرة.. تعرفى على موعد سقوط سرة الطفل وطرق العناية بها

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لو أم لأول مرة.. تعرفى على موعد سقوط سرة الطفل وطرق العناية بها لو أم لأول مرة.. تعرفى على موعد سقوط سرة الطفل وطرق العناية بها
سرة الطفل حديث الولادة من أكثر المناطق حساسية فى جسده، ويواجه الكثير من الآباء من بعض المشاكل عند التعامل مع تلك المنطقة.

وعن طبيعة سرة الأطفال وطرق العناية بها وكذا موعد سقوطها، يحدثنا فى السطور التالية الدكتور طلعت حسن سالم استاذ طب وسلوك الاطفال وحديثى الولادة.

ما هو مشبك السرة؟


>يبدأ طلعت حديثه شارحا، أن السرة يتم ربطها فور الولادة بما يسمى المشبك ويجب على الطبيب أن يحكم اغلاقه بصورة جيدة حتى لا يسمح لتعرض السرة للتلوث والإصابة بالعدوى.. وكلما كان إغلاق مشبك السرة محكما، كلما قلص ذلك فرص انتقال العدوى لتلك المنطقة.

متى يسقط مشبك السرة؟


>يوضح طلعت أن الموعد الطبيعى لسقوط مشبك السرة، يتراوح فى الفترة من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثانى بعد الولادة، وتأخر سقوط المشبك لأكثر من تلك المدة هو أمرا يستدعى استشارة الطبيب.

العناية بسرة الجنين وعلامات الخطر


>أما عن طرق العناية الخاصة بتلك المنطقة فهى تعتمد تبعا لرأى طلعت على استخدام قطنه مبللة بالكحول وتنظيف السرة بها عند كل مرة نقوم فيها بتغير الحفاظ، كما يشدد الى ضرورة الانتباه لخروج إفرازات صديدية أو دموية من سرة الطفل، وهو ما يعد من علامات الخطر التى يجب عند ظهورها سرعة استشارة طبيب الأطفال.

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