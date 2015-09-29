مش بس لحمة وكبدة.. تعرف على أطعمة ومشروبات تزيد نسبة اليورك أسيد

ارتفاع نسب اليورك أسيد فى الجسم سبب فى الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، كالشعور بألام المفاصل والعظام. اليورك أسيد مش بس لحمة وكبدة

>ويعتقد البعض خطأ حسبما يوضح الدكتور محمد ممدوح أخصائى أمراض والجهاز الهضمى، أن نسب اليورك أسيد فى الجسم تزيد بتناول نوعيات شهيرة كاللحوم الحمراء والكبدة، إلا أنه يخفى على البعض بعض المشروبات والأطعمة التى تسبب بالفعل ارتفاعا ملحوظا فى نسب اليورك. الأكل المحفوظ والمعلب والمشروبات الصودا ترفع نسب اليوريا

>ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات والتى ينصح أخصائى الجهاز الهضمى بتجنبها، كل الأطعمة التى تحتوى على نسب ملح وصوديوم عالية، وهو ما يوجد فى التونة المحفوظة، والعصائر المحفوظة وسريعة التحضير، إضافة إلى الطعام المصنع والمملح والمدخن كاللحوم الجاهزة كالسلامى واللانشون والبرجر والسوسيز، وكذا المشروبات عالية الصودا والكافيين، كالكولا والمياه الغازية السوداء والملونة.

شبكةعيونالإخبارية

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