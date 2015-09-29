أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روني يقر: لو عاد بي الزمن لما شاركت في مونديال ألمانيا

Google+ Print
روني يقر: لو عاد بي الزمن لما شاركت في مونديال ألمانيا روني يقر: لو عاد بي الزمن لما شاركت في مونديال ألمانيا

أقر واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أنه كان مخطئا حين شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وقال روني خلال فيلم وثائقي جديد عنه بعنوان "روني.. رجل الأهداف" سيبث يوم الإثنين المقبل على قناة "بي بي سي": "لو كان بإمكاني العودة بالزمن للخلف مرة أخرى لاخترت ألا أشارك في كأس العالم 2006".

وأوضح "لم أملك القوة لخوض المباريات بعد 6 أسابيع من الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة واعتبر قراري خاطئا".

روني خرج رفقة الإنجليزي من الدور ربع النهائي في البطولة بعد الخسارة من البرتغال في هذا الدور.

وطٌرد روني من المباراة بعد تدخل مع زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه