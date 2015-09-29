روني يقر: لو عاد بي الزمن لما شاركت في مونديال ألمانيا

أقر واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أنه كان مخطئا حين شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.

وقال روني خلال فيلم وثائقي جديد عنه بعنوان "روني.. رجل الأهداف" سيبث يوم الإثنين المقبل على قناة "بي بي سي": "لو كان بإمكاني العودة بالزمن للخلف مرة أخرى لاخترت ألا أشارك في كأس العالم 2006".

وأوضح "لم أملك القوة لخوض المباريات بعد 6 أسابيع من الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة واعتبر قراري خاطئا".

روني خرج رفقة المنتخب الإنجليزي من الدور ربع النهائي في البطولة بعد الخسارة من البرتغال في هذا الدور.

وطٌرد روني من المباراة بعد تدخل مع زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.