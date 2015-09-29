مورينيو: لو خسرت اللقب؟ سألعب بالأطفال

ماذا سيفعل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حال عدم فوزه بأي بطولة؟ سيعتمد على اللاعبين الناشئين في باقي مباريات الموسم.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي مساء الإثنين تحضيرا لمباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا: "لو استمر موسمنا في الاتجاه نفسه دون جديد وتأكد عدم فوزنا بأي بطولة فسأخوض باقي المباريات بالناشئين".

ويقدم تشيلسي هذا الموسم بداية سيئة في بطولة الدوري إذ أنه يحتل المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد 7 خوض 7 مباريات.

مورينيو أتبع "إذا تأكد عدم الفوز بأي بطولة فسيكون إشراك اللاعبين كبار بلا معنى ولذلك سأشرك اللاعبين الذي ينتظرهم المستقبل".

وأضاف "في وقتنا الحالي لم نصل لتلك المرحلة فنحن لم نخسر شيئا بعد. صحيح أن الفوز بالدوري ودوري الأبطال وبطولتي الكأس في إنجلترا أمر صعب لكنه ليس مستحيلا بعد".

ويلتقي تشيلسي مع بورتو ضمن مباريات الجولة الثاني من المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.