أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: لو خسرت اللقب؟ سألعب بالأطفال

Google+ Print
مورينيو: لو خسرت اللقب؟ سألعب بالأطفال مورينيو: لو خسرت اللقب؟ سألعب بالأطفال

ماذا سيفعل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حال عدم فوزه بأي بطولة؟ سيعتمد على اللاعبين الناشئين في باقي مباريات الموسم.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي مساء الإثنين تحضيرا لمباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا: "لو استمر موسمنا في الاتجاه نفسه دون جديد وتأكد عدم فوزنا بأي بطولة فسأخوض باقي المباريات بالناشئين".

ويقدم تشيلسي هذا الموسم بداية سيئة في بطولة الدوري إذ أنه يحتل المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد 7 خوض 7 مباريات.

مورينيو أتبع "إذا تأكد عدم الفوز بأي بطولة فسيكون إشراك اللاعبين كبار بلا معنى ولذلك سأشرك اللاعبين الذي ينتظرهم المستقبل".

وأضاف "في وقتنا الحالي لم نصل لتلك المرحلة فنحن لم نخسر شيئا بعد. صحيح أن الفوز بالدوري ودوري الأبطال وبطولتي الكأس في إنجلترا أمر صعب لكنه ليس مستحيلا بعد".

ويلتقي تشيلسي مع بورتو ضمن مباريات الجولة الثاني من المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع