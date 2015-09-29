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بالصور.. أخطر 10 مجرمين مطلوبين للأجهزة الأمنية

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بالصور.. أخطر 10 مجرمين مطلوبين للأجهزة الأمنية بالصور.. أخطر 10 مجرمين مطلوبين للأجهزة الأمنية

29 سبتمبر 2015 | 11:52 صباحاً

أرشيفية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أسماء وصور أخطر 10 هاربين من السجون، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
> وخصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 – 115) للتواصل مع المواطنين في هذا الشأن، والمطلوبين العشرة هم:
> فتحى عبدالفتاح السيد الشهيبى – مواليد 1975 – مقيم بالمطرية القاهرة… مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 119 حكما قضائيا صدر ضده ).
> محمود محمد كمال الفرارجى – مواليد 1966 – مقيم بمرسي مطروح – ويتردد على مناطق ( الجديدة – مصر القديمة مدينة – مرسي مطروح ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (91 حكما قضائيا صادر ضده ).
> لمياء أمين عبداللطيف منصور – مواليد 1971 – مقيمة سيدى بشر بالإسكندرية – وتتردد على ( عدة مناطق عدة مناطق بالمنتزه بالإسكندرية )… مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في (42 حكما قضائيا صادر ضدها ).
> إيمان فؤاد عبدالله السيد – مواليد 1967 – مقيمة بالجيزة – تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر ) مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في ( 61 حكما قضائيا صادر ضدها ).
> محمد عبدالهادى محمد حلمى – مواليد 1969 – مقيم بمصر الجديدة – ويتردد على مناطق ( مصر الجديدة – النزهة – مدينة نصر – بلبيس الشرقية )… مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 78 حكما قضائيا صادر ضده ).
> محمد مروان محمد عاطف عبدالدايم – مواليد 1957 – مقيم بالجيزة – يتردد على ( دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، ومنطقة العاشر من رمضان بالشرقية )… مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 251 حكما قضائيا صادر ضده ).
> عمرو عبدالرحمن عفيفى – مواليد 1966 – مقيم بالقليوبية – ويتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة… مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 91 حكما قضائيا صادر ضده ).
> حسين سيد عبدالكريم – مواليد 1959 – هارب من سجن وادى النطرون – في القضية رقم 19902/2005ج الوراق ( اتجار في المخدرات )… محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
> شريف محمد بسيونى محمد النشار – مواليد 1982– هارب من سجن الفيوم – في القضية رقم 3737/2004ج 15 مايو ( قتل )… محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
> محمد عدلى بدرى محمد – مواليد 1981– هارب من سجن ليمان أبوزعبل – في القضية رقم 351/2006ج طما ( قتل )… محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
> وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذي يرسخ دائمًا حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون. ​

عاجل 2015-09-29

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