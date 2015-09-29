«جامعة القاهرة» توافق على قبول طلاب من أوائل الثانوية العامة للإلتحاق بكليات الإقتصاد والإعلام

قرر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة في اجتماعه أمس، التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإتمام تنفيذ قرار مجلس الجامعة الذى تم بالإجماع، بشان قبول 150 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث الأدبي والعلوم والرياضة بعد الـ 300 طالب وطالبة الأوائل الذين لاتطبق عليهم قواعد التوزيع الجغرافي، وذلك بواقع 50 طالب وطالبة من كل شعبة لتحويل 50 بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية و50 بكلية الإعلام و50 لكليتى الطب والهندسة، وذلك حلًا لإشكالية تتعلق بالتوزيع الجغرافي حرمت بعض طلاب الأقاليم المتفوقين والحاصلين على درجات عالية من الإلتحاق بكليات الإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية والطب والهندسة بجامعة القاهرة وحتى يمكن تصحيح مسار أدى إليه التوزيع الجغرافى بحرمان طلاب متفوقين من الإلتحاق بكلية الإعلام أوبكلية الإقتصاد.

> وأكد مجلس جامعة القاهرة على ضرورة قيام عمداء الكليات والأساتذة بالتواصل والحوار مع الطلاب، وعقد لقاءات شهرية مباشرة معهم والإستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم والتي تتعلق بالعملية التعليمية أوبغيرها.

> واستعرض مجلس الجامعة تقريرًا حول موقف الجامعة من التصنيفات الدولية والذي أوضح تقدم موقف جامعة القاهرة في التصنيفات اعامًا بعد عام، وأكد المجلس على ضرورة زيادة الإهتمام بالبحوث العلمية والنشر الدولى وتطوير مواقع الكليات على شبكة الإنترنت وربطها بالبوابة الإلكترونية للجامعة.

> وقرر مجلس الجامعة منع استخدام كلاكسات السيارات داخل الحرم الجامعي، حيث من بخالف ذلك سيتم تغريمه 100 جنيه ، ويهدف هذا القرار إلى منع الضوضاء داخل الحرم الجامعي.

> وأحاط رىْيس الجامعة المجلس علمًا بقبول تحويل 12 طالب وطالبة ، وقد تمت الموافقة على تحويلهم إلى جامعة القاهرة بدوافع النقل الإداري لأولياء الأمور في نطاق جامعة القاهرة بكليات الطب والهندسة والإعلام والتجارة والعلوم، كما نص عليه القانون وتم رفض 14 حالة لم تستوف قواعد النقل الإدارى.

> وافق مجلس الجامعة على اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وجامعة بيرفان الحكومية في مجالات التعليم والبحوث العلمية والتدريب.