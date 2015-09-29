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وزير التعليم: المناهج الدراسية ستشهد تطويرًا حقيقيًا خلال الفترة المقبلة

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وزير التعليم: المناهج الدراسية ستشهد تطويرًا حقيقيًا خلال الفترة المقبلة وزير التعليم: المناهج الدراسية ستشهد تطويرًا حقيقيًا خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم والتعليم الفنى، أن هناك بعض المناهج الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعى لم تطور منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا حقيقيا فى المناهج تصل إلى المعايير العالمية خاصة ما يتعلق بالرياضيات والعلوم والمناهج العلمية.
> وقال الشربيني، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن المناهج الدراسية تحتاج إلى تغيير يواكب التطورات والتغييرات اللازمة فى نواحى الحياة المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم وضع استراتيجية حقيقة خاصة بالمناهج وتطويرها يشرف عليها متخصصون، مؤكدا أن مركز الامتحانات يضع الآن تصور وآليات للامتحانات يتم تطبيقها مع انطلاق امتحانات الفصلين الدراسيين، من شأنها ضبط الامتحانات وعملية التصحيح.

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