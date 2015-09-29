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وزير السياحة: سنواجه الركود السياحي في الأقصر بأجندة فعاليات دولية

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وزير السياحة: سنواجه الركود السياحي في الأقصر بأجندة فعاليات دولية وزير السياحة: سنواجه الركود السياحي في الأقصر بأجندة فعاليات دولية

وزير السياحة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، أنه يقدر تمامًا المعاناة التى مرت بها الأقصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلي أن وزارة السياحة ستواجه الركود السياحي بالمحافظة التاريخية بأجندة فعاليات ومؤتمرات ومهرجانات عالمية.

وأوضح زعزوع خلال لقائه أصحاب الفنادق العائمة والثابتة، وأصحاب الشركات السياحية، محمد بدر، محافظ الأقصر ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلهامى الزيات، أن الوزارة وضعت تصور عام وشامل للارتقاء بالمنظومة السياحية بالأقصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارات متكررة للأقصر لتحقيق هذا التصور، بما يعكس صورة إيجابية للرأي العام المحلي والعالمي عن هذه المدينة الرائعة.

وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على محورين: الأول استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها، والثانى تنفيذ أجندة أحداث وفعاليات تجذب النظر إلى هذه المدينة المتميزة، مثل وجود البروفيسور “ريفز” الآثرى الشهير والذى يقوم حاليًا بعمل دراسات وأبحاث بغرف ملحقة بمقبرة توت عنخ آمون.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بالسياحة الثقافية، وتخصيصها نسبة 25% من الحملة الدعائية المتكاملة لها، مشيرًا إلي أنه سيعكف خلال الفترة القادمة على حل مشكلات هذا القطاع، والتي من بينها مديونيات الكهرباء والمياه والتأمينات وفوائد البنوك، التي اثقلت كاهل أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية وعجزوا عن تسديدها بسبب الركود .

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