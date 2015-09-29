«الهلالى» يحيل المعلمين والإداريين المتغيبن عن مدارس الجيزة إلى التحقيق

واصل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، صباح اليوم جوالته الميدانية لمتابعة بدء العام الدراسى الجديد والوقوف على المشكلات التى تواجه المدارس والعمل على حلها.

> فاجأ الوزير مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية قطاع إمبابة والتى تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بها من ضمن المدارس العشوائية .

> شاهد الوزير طابور الصباح مع التلاميذ وتحية العلم، وسأل الوزير عن سجلات حضور المدرسين ووجد أن عددا كبيرا لم يحضر ووجه بلهجة شديدة بالتنبيه على المعلمين والإداريين الانتظام فى الحضور لانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأمر بتحويل الغائبين إلى الشئون القانونية.

> وقام الوزير بالاتصال هاتفيا بمديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووجه بتكثيف المتابعة فى المدارس والتشديد على الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمدرسة.كما وجه الوزير مديرة المدرسة بالحفاظ على نظافة المدرسة وجعلها قيمة يحتذى بها الطلاب.

> وانتقل الوزير إلى مدرسة جواد حسنى الرسمية للغات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتفقد الوزير فصول المدرسة، وهنأ الطلاب والمعلمين بالعام الدراسى الجديد وتحدث مع الطلاب حول استلام الكتب والذين أفادوا باستلام جميع الكتب، وحثهم الوزير على الانتظام فى الحضور، وطمأنهم بأن العملية التعليمية ستسير بشكل فعال. وتفقد الوزير قاعات رياض الأطفال بالمدرسة ودورات المياه، وشدد على نظافة المدرسة.

> ثم اتجه الوزير إلى مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة والتى تم الانتهاء من أعمال الصيانة بها من خلال الجهود الذاتية بالمدرسة، وتفقد الوزير فصول المدرسة وأجرى حورا مع أحد فصول الصف الثالث الثانوى حول نظام المحاضرات فى المدرسة حيث أكد لهم الهلالى أن المدرسة ستعمل بانتظام وسيكون هناك عملية تعليمية فعالة ووجود مدرسين ووجود الطلاب وهما أهم عناصر العملية التعليمية ، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل مجموعات التقوية بالاتفاق مع المعلمين المتميزين، وسألت الطالبات عن 10 درجات الحضور والسلوك وأوضح الوزير أن الحضور أساسى للطلاب لعودة المدرسة إلى دورها مرة أخرى وأن الغياب سيتم تسجيله إلكترونيا لضمان حقوق الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب.

> واستمع الوزير لشكوى الطالبات من عدم شرح بعض المدرسين دروس المادة الخاصة بهم، فأمر الوزير بإحالتهم إلى التحقيق، ووجه الوزير بلهجة شديدة إلى مديرة المدرسة بضرورة ضبط العملية التعليمية ودخول المدرسين فصولهم وشرح الدروس للطالبات واتخاذ الإجراءات المشددة لمن يخالف هذه التعليمات.

> وتفقد الوزير فصول المدرسة، ولاحظ تغيب عدد كبير من طالبات أحد فصول الصف الثالث الثانوى وطالب بسجل الغياب الخاص بهن للاطلاع عليه وتبين عدم تسجيل الغياب فأمر بالتحقيق مع المسئولين عن هذا.