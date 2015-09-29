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اليوم.. «العليا للانتخابات» تعلن الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب بعد الفصل في الطعون

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اليوم.. «العليا للانتخابات» تعلن الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب بعد الفصل في الطعون اليوم.. «العليا للانتخابات» تعلن الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب بعد الفصل في الطعون

مجلس الشعب

تعلن اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس النواب بنظامى الفردى والقوائم، وذلك بعد أن أنهت محكمة القضاء الإدارى أول أمس، الفصل فى جميع طعون المستبعدين، خلال المدة الزمنية التى حددتها اللجنة وبلغ فيها عدد الطعون 412 طعنا.

كما تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين فى المرحلة الأولى ولمدة 17 يوما، وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر على أن يكون يوم 16 أكتوبر يوم الصمت الانتخابى.

أصبح شكل خريطة مرشحى القوائم بانتخابات مجلس النواب كالتالى: فى دائرة قطاع القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا تتنافس قوائم (فى حب ، حزب النور، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية). وفى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، تتنافس قوائم (كتلة الصحوة الوطنية، فى حب مصر ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال).

أما فى دائرة شرق الدلتا، فتشمل قائمة واحدة هى (فى حب مصر)، وفى دائرة غرب الدلتا، تتنافس قوائم (فى حب مصر، حزب النور، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفرسان مصر).

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