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وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات الخميس المقبل بدلا من 10 أكتوبر

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وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات الخميس المقبل بدلا من 10 أكتوبر وزيرة التضامن: بدء صرف المعاشات الخميس المقبل بدلا من 10 أكتوبر
أعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم ميعاد الصرف لجميع المعاشات اعتبارا من يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر المقبل بدلا من اليوم العاشر من نفس الشهر، سواء من مكاتب التأمينات، والبريد، أو البنوك وذلك لمراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب المعاشات ولتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المعاشات بمناسبة دخول المدارس، وتأكيدا على وقوف الدولة بجانب مواطنيها.

وأكدت وزيرة التضامن، حسب بيان اليوم، أنها أصدرت تعليمات لجميع منافذ الصرف وموظفى التأمينات على مستوى الجمهورية بضرورة الوقوف على راحة جميع مستحقى المعاشات ومساعدتهم فى تلقى استحقاقاتهم المادية، وخاصة كبار السن منهم، مشددة على ضرورة عدم التقيد بمواعيد الانصراف بالمنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأن يستمر العمل يوميا حتى حصول آخر مستحق متواجد بالمنافذ على استحقاقاته.

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مصر 365