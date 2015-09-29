مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المنطقة الأثرية فى سبسطية شمال نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، بهدف الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وقالت مصادر أمنية إن مئات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، للاحتفال بعيد المظلة (العرش) اليهودى..مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف، لتأمين وحماية المستوطنين، وأقامت حاجزا في المنطقة.

ومن جهة أخرى، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بلاغين، لمراجعة مخابراتها.. وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال سلمت الشابين أسعد أحمد ثوابتة (29 عاما) ومجاهد محمد ثوابتة (25 عاما)، بلاغين لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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