مصر تفتح معبر رفح لعبور 500 حاجًا فلسطينيًا لقطاع غزة الأربعاء

قال خالد الشاعر مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري، الأربعاء المقبل، استثنائيًا وفي اتجاه واحد، لعودة 500 حاجًا فلسطينيًا لقطاع غزة.

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن العاهل السعودي قدّم “مكرمة ملكية” مخصصة لـ 1000 فلسطيني من ذوي وأهالي الشهداء، الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، توزّع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح في السابع من سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، لسفر حجاج قطاع غزة.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج.

وتغلق السلطات المصرية، المعبر، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، منذ وليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب هجمات تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.

المصدر : وكالة الأناضول