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وصول 2172 راكب بميناء سفاجا و 273 حاوية للسخنة بالسويس

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وصول 2172 راكب بميناء سفاجا و 273 حاوية للسخنة بالسويس وصول 2172 راكب بميناء سفاجا و 273 حاوية للسخنة بالسويس

أرشيفية

قال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 847 راكب و25 سيارة، والعبارة مسرة وعلى متنها 1325 راكب و46 سيارة و16 شاحنة.

كما يغادر الميناء العبارة امانة وعلى متنها 348 راكب و67 سيارة و26 شاحنة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و11 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 44 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس، مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 341 راكب و126 سيارة و5 شاحنة، والعبارة مسرة وعلى متنها 159 راكب و56 سيارة و5 شاحنة.

يستعد ميناء السخنة بالسويس اليوم، لاستقبال السفينة كوتا لينج وعلى متنها 190 حاوية بوزن 3931 طن بضائع عامة، قادمة من جدة، كما تغادر السفينة ام اس سى كيرى وعلى متنها 45 حاوية 20 قدم و38 حاوية 40 قدم بوزن و1130 طن متجهة إلى .

يستعد ميناء نويبع اليوم، لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 221 راكب و3 سيارة و8 باص مناسك، والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 96 راكب و 3 سيارة و السفينة سينا و على متنها 45 شاحنة كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 302 راكب و 13 سيارة و السفينة سينا و على متنها 28 شاحنة.

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