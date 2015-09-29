شرطة التموين تضبط مليون قطعة أدوات مدرسية غير مطابقة للمواصفات بالفجالة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مليون قطعة أدوات مدرسية ومكتبية بمنطقة الفجالة غير مطابقة للمواصفات القياسية وخالية من الفواتير.

كانت وردت معلومات للواء محمود العشيرى مدير شرطة التموين مفادها قيادم بعض أصحاب الشركات والمكتبات بمنطقة الفجالة بالأزبكية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وداهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين الشركات، وتمكنوا من ضبط 1518726 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية، وتحرر محضر بالواقعة.

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