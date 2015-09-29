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الداخلية: جهود مكثفة لضبط المتهمين باغتيال مجند وإصابة ضابط فى البدرشين

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الداخلية: جهود مكثفة لضبط المتهمين باغتيال مجند وإصابة ضابط فى البدرشين الداخلية: جهود مكثفة لضبط المتهمين باغتيال مجند وإصابة ضابط فى البدرشين
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء مرور القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق ( - أسيوط ) الزراعى دائرة مركز شرطة البدرشين، أطلق مجهولون الأعيرة النارية تجاه القوات من داخل الزراعات.

وأسفر الحادث عن استشهاد المجند محمود السيد محمد الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة، وإصابة الملازم شرف رفاعى محمد عبدالحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين .

تم نقل الضابط المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتقوم القوات بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبى الوقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط الجناة والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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