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شرطة التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 232 ألف جنيه من أموال الدعم

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شرطة التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 232 ألف جنيه من أموال الدعم شرطة التموين تضبط صاحب مخبز استولى على 232 ألف جنيه من أموال الدعم
نجحت شرطة فى القبض على صاحب مخبز استولى على 232 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

كانت وردت معلومات للواء محمود العشيرى مدير مباحث التموين، مفادها قيام صاحب مخبز بلدى بدار السلام فى القاهرة بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبر، بإثبات عمليات صرف خبر وهمية باستخدام البطاقات خلافاً للحقيقة وبصفة يومية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى استخراج 82 %، لبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم محققاً أرباحاً طائلة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتبين استيلائه على أموال الدعم بدون وجه حق، حيث ورد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبر دون إنتاجه فعلياً 232 ألف جنيه.
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مصر 365

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