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العالم يحتفي بـ “يوم القلب”

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العالم يحتفي بـ “يوم القلب” العالم يحتفي بـ “يوم القلب”

 

أرشيفية

يحتفي العالم في 29 من سبتمبر بـ “يوم القلب العالمي”، الذي يعد فرصة لنشر التوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحفيز الناس على الالتزام بنمط حياة صحي وسليم.

ويمثل الهدف الأبرز ليوم القلب العالمي هذا العام، دفع الناس لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية، تقلل من خطر تعرضهم لأمراض قلبية، وفقًا لما ذُكر بموقع سكاي نيوز.

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الخطوات، مثل تقليل نسبة الملح في الطعام، وممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن الوجبات السريعة أو المأكولات الدسمة.

ويمكن للمهتمين من مختلف أنحاء العالم، المشاركة في يوم القلب العالمي من خلال نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تكوين “يوم قلب” خاص بهم ومشاركة الصور أيضا عبر الإنترنت.

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