أوركسترا «النوروالأمل» يقدم موسيقى باليه «أيام وليالى الشجرة القلب» بالأوبرا…غدا

تشارك عازفات أوركسترا “النور والأمل ” فى تقديم موسيقى أوبرا باليه”أيام وليالي الشجرة القلب “الناطق باللغة العربية،وهو من تأليف وتلحين المؤلف الموسيقي والكاتب الفرنسي الجزائري طارق بن ورقة،وذلك فى الثامنة مساء غدا الاربعاء 30سبتمبر.

العرض مدته 80دقيقة ويضم مجموعة من مختلف من الفنون، فبالإضافة إلى الغناء الأوبرالي ،والباليه المعاصر، هناك الموسيقى الكلاسيكية والشعر العربي، وهو من إخراج جيلبرت ديفو، صمم الديكور والملابس آلان لاغارد، وقامت بتصميم الرقصات أدريانا مورتليتي.

وتدور قصة أوبرا باليه “أيام وليالي الشجرة القلب”، حول نجمين هاربين من عالم منسي هما “نور وأمل”، يقرران في اللحظة نفسها التخلي عن حياتيهما كنجمين ،ويتحولان من خلال ثمرة من الشجرة القلب إلى جسدين، ليتذوقا في بضعة أيام وليالٍ المشاعر الأساسية لبداية ونهاية الأشياء، أي مشاعر الحياة.

ويشارك في العرض الأوبرالي بعض عازفي السولو من أوركسترا أوبرا القاهرة، وصوتان مصريان هما رجاء الدين (طبقة تينور) في دور نور وداليا فاضل (سوبرانو) في دور أمل، والممثل المسرحي “عاصم نجاتي” مدير المسرح القومي والذي يقوم بدور الراوي، بالإضافة إلى فرقة رقص معاصر مكونة من خمسة راقصين.

يذكر ان طارق بن ورقة مؤلف موسيقي، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي جزائري يعزف البيانو وآلات موسيقية أخرى، بدأ تعلم الموسيقى في الرابعة من عمره وقدم أولى حفلاته وهو في الرابعة عشر، وحالياً يقوم طارق بالتأليف الموسيقي في مجالات متعددة منها الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، موسيقى البوب، الموسيقى التصويرية للأفلام والإعلانات، موسيقى العروض الحية والمناسبات الرسمية وموسيقى عروض الأوبرا.

وتأسست جمعية “النور والأمل” الخيرية عام 1954 ،بهدف تقديم تعليم وتدريب مهني للشابات الكفيفات، وهو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط للتعليم والتأهيل المهني للفتيات الكفيفات ودمجهم في المجتمع. وقد تأسس المعهد الموسيقي داخل الجمعية في 1961 وهو يجمع حالياً أكثر من 70 طالبة، وطوال هذه السنوات قامت الأوركسترا بجولات حول العالم من بينها الأردن، الكويت، اليابان، أوروبا الشرقية، ألمانيا وغيرها.