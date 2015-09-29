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هل تعمدّت نايا أن تطرح جديدها "انا بكيفي" بعد أن طرحت نوال الزغبي "مش مسامحة"؟

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هل تعمدّت نايا أن تطرح جديدها "انا بكيفي" بعد أن طرحت نوال الزغبي "مش مسامحة"؟ هل تعمدّت نايا أن تطرح جديدها "انا بكيفي" بعد أن طرحت نوال الزغبي "مش مسامحة"؟

الإثنين 28-09-2015 21:02

بعد طرحها مجموعة من الصور الجريئة، التي أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، لأنها كشفت أكثر مما أخفت، قررت الفنانة نايا، أن تطرح الـ" teaser" الخاص بـ"كليب" أغنيتها الجديدة "أنا بكيفي" على قناتها الخاصة على اليوتيوب، وذلك عند الخامسة والظهر من بعد ظهر اليوم، كما طرحت قبل قليل، مشهدين من "الكليب" عبر حسابها الخاص على "إنستقرام" بعد أن قامت خلال الأيام السابقة بنشر صور أخرى منه.
أغنية "أنا بكيفي" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع زيد نديم، هندسة صوت وميكس وماستر ماجد صالح، إيقاع سمير القطان، وتم تسجيلها في ستوديو فايز السعيد.
ويبدو أن نايا التي كانت قد قررت الاعتزال والابتعاد عن الفن قبل سنتين، ما لبثت أن تراجعت عن موقفها، ولذلك قررت أن تعود بقوة إلى الساحة الفنية، بعمل قوي، وبصور جريئة تثير الجدل حولها، وتذكر الناس أنها موجودة.
ويبقى الأمر الذي يستحق التوقف عنده، هو أن نايا، قررت طرح عملها الجديد "أنا بكيفي" مباشرة، بعد أن طرحت الفنانة نوال الزغبي ألبومها الأخير "مش مسامحة"، فهل هي تخطط لشيء ما من وراء هذه الخطوة، خصوصاً وأنها كانت تتعامل قبل إعتزالها الفن، مع طليق نوال وأب أولادها إيلي ديب، الذي كان يتولى مهمة إدارة أعمالها؟ أم هي مجرد مصادفة؟

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