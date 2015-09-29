بالصور: الظهور الأول لابنة روبي

نشر المخرج سامح عبد العزيز زوج الفنانة روبي، صور مولدتهما الجديدة "طيبة"، حيث ظهرت الطفلة بمفردها في بعض الصور، فيما بدا والدها يحملها في صور أخرى.

وقد نالت الصور إعجاب متابعي سامح، وتمنوا له السعادة، راجيين أن تكون "طيبة" ذرية صالحة.

ويعد هذا الموقف معاكس لرأي أغلب الفنانين الذين يرفضون فكرة ظهور أطفالهما في الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من الحسد، على حد تعبيرهم، إلا أن روبي أظهرت صور ابنتها "طيبة" بشكل عادي، من دون أن تخفي أي من ملامحها.

وكان سامح وروبي قد أنجبا طفلتهما في أمريكا، لتحصّل على الجنسية الأمريكية.

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