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ما هي مواصفات رجل أحلام داليدا خليل وما علاقتها بدايفيد بيكهام؟

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ما هي مواصفات رجل أحلام داليدا خليل وما علاقتها بدايفيد بيكهام؟ ما هي مواصفات رجل أحلام داليدا خليل وما علاقتها بدايفيد بيكهام؟

الإثنين 28-09-2015 22:19

اختارت "سيدتي نت" الفنانة داليدا خليل أولى النجمات العربيات لتسألها عن مواصفات رجل أحلامها، فوصفت داليدا رجل أحلامها بالقول إنه يجذبها الرجل الأسمر الوسيم صاحب العيون الملونة وتحديداً ذات اللون الأخضر، كما يغريها الرجل الكريم لأن البخل ينم عن صفات سيئة كثيرة، على حد تعبيرها.

ومن شروطها أيضاً، أن يتفهم شريك حياتها طبيعة عملها وأن يكون رجل حضاري يقف إلى جانبها في كل المواقف والصعوبات.

وترى داليدا ضاحكةً، بأنه من المفارقات الكبيرة بأن أكثر الشبان الذين التقت بهم من قبل لم تكن لديهم أي من مواصفات رجل أحلامها، لا من حيث الشكل ولا المضمون، موضحة أن هذا لن يثنيها عن المواصفات التي تسعى إليها في رجل أحلامها، رغم إيمانها بأن هذا الأمر خاضع للقسمة والنصيب.

وتعتبر داليدا بأن مواصفات النجم العالمي دايفيد بيكهام هي نفسها مواصفات فارس الأحلام التي تحلم به، وتتمنى أن تجد نصيبها مع شاب يشبهه، لأنه يملك من السحر والجاذبية ما يكفي ليسحر أي فتاة، على حد وصفها.

موقع "سيدتي نت" سيختار يومياً إحدى النجمات العربيات لتتكلم عن مواصفات رجل أحلامها، وغداً سنكون مع فراشة الدراما السورية الممثلة نسرين طافش، لتخبرنا عن مواصفات رجل أحلامها.

 

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