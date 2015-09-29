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خولة مجاهد تعترف: "أنا لست مثالية"

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خولة مجاهد تعترف: "أنا لست مثالية" خولة مجاهد تعترف: "أنا لست مثالية"

الثلاثاء 29-09-2015 01:01

أطلقت الفنانة المغربية الشابة خولة مجاهد، كليب جديد لأغنية "أنا ماشي perfect"، باللغة الانجليزية.

ونال الفيديو كليب الذي حمل توقيع المخرج أنس برياني، إعجاب الكثيرين، واعتبروها بداية موفقة لخريجة برنامج "The Voice".

والجدير بالذكر أن خولة اعتمدت اللغة الانجليزية في أغنيتها الجديدة، بعدما أطلقت في وقت سابق أغنيتين باللهجة المغربية هما: "انا كنقول" و"كنشوفك".

 

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