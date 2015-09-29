أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: فينا مالك ترزق بطفلة

Google+ Print

الإثنين 28-09-2015 01:10

رزقت نجمة بوليوود فينا مالك بطفلتها الثانية من زوجها رجل الأعمال الهندي أسد بشير خان ختك، في إحدى مستشفيات ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اختارت فينا اسم "أمال" لمولودتها، إلى جانب طفلها البالغ من العمر عاماً واحداً، ويدعى إبرام.

وقد نشر زوج النجمة مالك تدوينة على موقعه الخاص في تويتر، معرباً عن سعادته بالمولودة الجديدة، بعد أن أرفق إياها بصورة لزوجته فينا وطفلتهما أمال، وهما في غرفة العمليات.

يذكر أن النجمة فينا مالك هي ملكة جمال باكستان السابقة، ونجمة برنامج Bigg Boss ، وقد تزوّجت أسد بشير خان في 25 ديسمبر 2013، وأقاما حفلاً خاصاً في مدينة دبي.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي