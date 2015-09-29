بالصور: فينا مالك ترزق بطفلة

رزقت نجمة بوليوود فينا مالك بطفلتها الثانية من زوجها رجل الأعمال الهندي أسد بشير خان ختك، في إحدى مستشفيات ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اختارت فينا اسم "أمال" لمولودتها، إلى جانب طفلها البالغ من العمر عاماً واحداً، ويدعى إبرام.

وقد نشر زوج النجمة مالك تدوينة على موقعه الخاص في تويتر، معرباً عن سعادته بالمولودة الجديدة، بعد أن أرفق إياها بصورة لزوجته فينا وطفلتهما أمال، وهما في غرفة العمليات.

يذكر أن النجمة فينا مالك هي ملكة جمال باكستان السابقة، ونجمة برنامج Bigg Boss ، وقد تزوّجت أسد بشير خان في 25 ديسمبر 2013، وأقاما حفلاً خاصاً في مدينة دبي.