من سيكسب الرهان الليلة: وفاء الكيلاني وأحلام أم صاحب فكرة برنامج "المتاهة"؟

من يتابع تعليقات المذيعة وفاء الكيلاني والحملة التي قامت بها الفنانة أحلام على "تويتر"، يلمس أنه سيتم عرض الحلقة الأولى من برنامج "المتاهة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني، التي ستفتتح أولى حلقاته باستضافة الفنانة أحلام، بالرغم من صدور قرار قضائي بوقف عرضه، على خلفية سرقة فكرته.

الاتصال بوفاء الكيلاني ومديرة العلاقات الإنتاجية في محطة "ام بي سي"، لتوضيح مسار الأمور، يبدو متعذراً، ولا شيء في الأفق حتى الآن، سوى تحدٍ كبير من قبل وفاء الكيلاني التي أعلنت في تصريح لها رداً على قرار إيقاف البرنامج: "إن غداً لناظره قريب"، وهذه الأجواء تعكسها أيضاً تعليقات أحلام على مواقع التواصل الإجتماعي- التي سبقت استضافتها بنشر مجموعة من الصور لها من كواليس حلقتها- كما تم إنشاء "هاشتاغ كيفي" لدعم عرض البرنامج، حيث أعلنت أحلام أن وفاء الكيلاني إنضمت إليه أيضاً. كما نشرت أحلام عدة تغريدات منها : "انتظروني إن شاء الله غداً على شاشة كل العرب الزعيمهmbc مصر والحلقه الأولى مع فنانة العرب أحلام".

وكانت إدارة MBC في مكاتب بيروت، تبلغت قراراً من قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، بمنع عرض البرنامج بسبب استنساخ وسرقة حقوق الملكية الفكرية لزياد الزيات الذي قدم الفكرة إلى MBC في عام 2014، وفوجئ، هذا العام، بتنفيذ فكرته دون العودة إليه.

وأشار زياد الزيات أنه ربح الدعوى القضائية التي أقامها على مجموعة MBC بتهمة استنساخ فكرة برنامج "المتاهة" التي قدمها لإدارة القناة في دبي، وبأنه يملك وثائق إلكترونية عبر "إيميلات" بالمحادثات التي جرت بينه وبين المسؤول عن ذلك، ومن دون أن يذكر اسم "المسؤول".

موضحاً أن MBC لم تردّ على رسائله الإلكترونية طوال الفترة السابقة، إلى أن تم إخباره، منذ فترة قريبة، أن المحطة ستعرض برنامج بعنوان "المتاهة" وأنه سعى إلى توقيف التصوير لكنه لم ينجح، منتظراً بداية عرض الإعلانات الخاصة به، فتقدم بالدعوى، بعدما تأكد تماماً أن الفكرة أصبحت جاهزة ونفذت دون العودة إليه.

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