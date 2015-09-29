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تجدد حبس 16 إخواني بالسويس 15 يوم بتهمة التحريض على العنف

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تجدد حبس 16 إخواني بالسويس 15 يوم بتهمة التحريض على العنف تجدد حبس 16 إخواني بالسويس 15 يوم بتهمة التحريض على العنف

حبس – ارشيفية

قررت نيابة السويس صباح اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 18 من عناصر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية حبس 15 يوم، على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي العنف.

وأعلنت مديرية أمن السويس، منذ شهرين نجاح المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنين فى حملة موسعة لضبط العناصر التي لها نشاط سياسي محرض علي العنف كذلك القضايا الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهم “م.م”، موظف بشركة السويس للبترول، “و.ب. ع” موظف بشركة المعمل، و”م. أ” موظف بشركة مقاولات، و”ك.أ ” ترزي، و”ي.ف” موظف بشركة المعمل، و”ع .أ” عامل بشركة الاجواء، و “م. ح” موظف بجمارك السويس، و “أ.ن” موظف بالتفيش البحري، و”س.س” طبيب، و”م .ع” موظف بشركة النصر للبترول، و “أ.أ” حاصل علي دبلوم، و”أ.أ” مسعف، و”ع.ج” موظف بشركة صن ، و”س ج” موظف بشركة الشرقيون.

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