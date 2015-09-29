الحكومة الكندية ترفض استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

وقال هاربر، فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء: “إن على كندا ألا تفتح أبوابها أمام المهاجرين حفاظا على أمنها”.

فى المقابل، رأى توم ملكير، زعيم الحزب الديمقراطى الكندى الجديد، المعارض، أن الكنديين يطمحون إلى أن تبذل بلادهم جهودا أكبر إزاء اللاجئين.

كانت الحكومة الكندية قد أعلنت فى وقت سابق تسريع قبول عدد اللاجئين السوريين، قبل أن ينقسم ساسة البلاد بشأن العدد المزمع استقباله فى الأيام القادمة.

أ ش أ