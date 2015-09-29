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الحكومة الكندية ترفض استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

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الحكومة الكندية ترفض استقبال المزيد من اللاجئين السوريين الحكومة الكندية ترفض استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر

أعرب  رئيس الوزراء الكندي  ستيفن هاربر، رفضه لاستقبال بلاده مزيدا من اللاجئين السوريين.

 

وقال هاربر، فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” اليوم الثلاثاء: “إن على كندا ألا تفتح أبوابها أمام المهاجرين حفاظا على أمنها”.

 

فى المقابل، رأى توم ملكير، زعيم الحزب الديمقراطى الكندى الجديد، المعارض، أن الكنديين يطمحون إلى أن تبذل بلادهم جهودا أكبر إزاء اللاجئين.

 

كانت الكندية قد أعلنت فى وقت سابق تسريع قبول عدد اللاجئين السوريين، قبل أن ينقسم ساسة البلاد بشأن العدد المزمع استقباله فى الأيام القادمة.

أ ش أ

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