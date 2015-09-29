اشتعال المنافسة بانتخابات «النيابة الإدارية»…حرب تكسير العظام على مقعد الرئيس…« خليفة» و«فؤاد» و« جلال» يحسمون مقاعد العضوية مبكراً

تقرير – محمد سامي

إشتعلت المنافسة بين مرشحي انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية، لفي الانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة القادم الموافق 2 أكتوبر، وكثف المرشحين جولاتهم الانتخابية بجميع مقرات النيابة الإدارية وأنديتها الإقليمية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية إقبالا كثيفًا للمشاركة فى أول انتخابات كلية لمجلس إدارة النادى المنتهية ولايته منذ ستة سنوات.

ويتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة أربعة من المرشحين: وهم المستشار عبد الله قنديل الرئيس الحالي للمجس المنتهية ولايته ، ونائبه في المجلس الحالي المستشار عبد الرؤوف موسى والذى يشغل منصب وكيل إدرات النيابات بهيئة النيابة الادارية ، والمسشار خالد الطناني، والمستشار إسلام جبر، فيما أكدت استطلاعات الراي داخل النادى انحصار المنافسة بين قنديل الذي يعتمد على رصيده فيما قدمه خلال مجلس الادارة طيلة 6 سنوات وموسي الذى يخوض المنافسة لأول مرة معتمدا على تواجده الدائم بين الأعضاء وتواصله معه أندية المحافظات فيما ياتي ثالثا وفقا لاستطلاعات الراي المستشار خالد الطناني والذى يعتمد على شعبيته بين شباب النيابة الإدارية وأندية محافظات الوجه البحري أما المنافس الرابع والذي يراه المحللون بعيدا عن المنافسة وهو المستشار إسلا جبر يعتمد على أصوات أعضاء النادي بمنطقة محافظات القناة ومشاركته فى الجمعيات العمومية للنيابة الإدراية .

أما على مقاعد المستشارين وعددهم خمسة مقاعد في مجلس الإدارة يتنافس كلا من: المستشار فوزي شحاتة، والمستشار الشافعي صالح، والمستشار طارق بدر، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار حمزة فؤاد، والمستشار رضا عبد الكريم، والمستشار هشام المهدي، والمستشار أحمد خليفة، والمستشار عبد الباسط إسماعيل، والمستشار دكتور محمود إبراهيم، والمستشارعبد اللطيف راشد، والمستشار أحمد صقر، والمستشار أحمد فاروق،، ووفقا لاستطلاعات الراي التى أجرتها وكالة أونا أن المنافسه تنحصر بين المستشار الشافعى صالح سكرتير عام مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته والذى يعتمد على شعبيته في محافظات الصعيد ويأتي بعده المستشار أحمد خليفه عضو مجلس إدارة النادي بدورته السابقة الذى يعتمد على تواجده الدائم بين الأعضاء وفترة عمله خلال المجلس السابق وشعبيته بين أعضاء الهيئة وتحديا في محافظة الشرقية ومحافظات الوجه البحري ويأتى ثالثا المستشار حمزة فؤاد والذي يلقي قبولا بين أعضاء الهيئة ويعتمد بشكل أساسي على دعم أعضاء الهيئة بالأسكندرية

والبالغ عددهم 400 عضو ضمن الجمعية العمومية والمستشار محمد أبوضيف عضو مجلس ادارة النادي سابقا والمستشار رضا عبدالكريم أمين عام صندوق النادي كما ينافسهم المستشار طارق بدر والمستشار فوزى شحاته والمستشار أحمد فاروق .

ويتنافس على مقعد رئيس النيابة وعددهم ثلاثة مقاعد كلًا من: المستشار أيمن ربيع، والمستشار إياد عبد الحكيم، والمستشار أحمد جلال، والمستشار أحمد عبد الظاهر، والمستشار أحمد نعيم، والمستشار أحمد الإمام، والمستشار فاطمة عبد الوهاب، وقد أجمعت استطلاعات الراي أن أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادي المنتهية ولايته قد يحسم المقعد الأول لرؤساء النيابة فى المجلس الجديد وذلك نظرا لشعبيته بين أعضاء الجمعية العمومية وتواجده المستمر مع أعضاء الجمعية وتحركاته المحورية أثناء فترة إعداد الدستور والخلافات التي نشبت بين النيابة الإدارة ومجلس الدولة في عدد من مواد الدستور ويأتي بعده منافساً علي المقعد الثاني المستشار إياد عبدالحكيم والذى يحظي بشعبية بين واسعه بين شباب الهيئة وتاتي فى المركز الثالث المستشارة فاطمة عبدالوهاب الوجه النسائي والتي تحظي بدعم عضوات الهيئة .

ويتنافس على مقعد المستشارين كلًا من المستشار معتز الهلالي، والمستشار أمين أمين والذى يقترب من حسم المقعد بسبب شعبيته بين شباب الهيئة وعدد من أعضاء مجالس الإدرات السابقين كما أنه يحظي بدعم إحدى القوائم غير المغلقة بالإضافة إلى علاقته القوية بأعضاء الهيئة بمسقط رأسه فى محافظة الشرقية ، والمستشار عمر نصر، والمستشار مصطفى الشربيني، والمستشار عبد الحليم علي، والمستشار أحمد مجدي، والمستشار محمد نصار، والمستشار محمود عبد المنعم، والمستشار إسلام الجبالي، والمستشار إيمان حسن.

ويتنافس على مقعد وكيل نيابة وعددهم مقعدان كلًا من: المستشار محمود غانم، والمستشار هاني شهاب، والمستشار محمد سمير، والمستشار محمد إبراهيم، والمستشار محمود حمدته ، والمستشار عماد أعلام خطاب.

ويتنافس كل من المستشار زكريا السيد أحمد، والمستشار عبد المحسن محمود على مقعد من اكتمل عطائهم.