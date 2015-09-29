«مصر للطيران»: 15 رحلة جوية لنقل 3 آلاف حاجًا من الأراضي المقدسة

قال الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ،إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الثلاثاء، 15 رحلة جوية من مطار جدة إلي مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، لعودة ما يزيد عن 3 آلاف حاجاً.

حيث تبدأ الشركة عودة أولى رحلات حجاج الجمعيات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية، بالإضافة إلى حجاج القرعة من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والفيوم، وحجاج ترانزيت من دار السلام وجوهانسبرج ونيويورك مانشستر وكوبنهاجن ولندن وكانو وأبوجا وباريس وبروكسل وأمستردام ولاجوس وتونس، بالإضافة إلى عدد من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية.

وأضاف النحاس من المقرر أن يشهد غد الأربعاء، كثافة في تشغيل رحلات عودة الحجاج بتسيير نحو 26 رحلة جوية لنقل 8 الآف حاجًا، وذلك بواقع 14 رحلة من المدينة المنورة إلي مطار القاهرة، تقل حجاج بعض شركات السياحة ومن بينها الكرنك للسياحة وبعثة مجلس الوزراء و المحاربين القدامى، و حجاج التضامن والترانزيت.

بالإضافة إلي 12 رحلة من جدة تقل حجاج قرعة الداخلية لمحافظات الفيوم والإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة، وبعض حجاج بعثة الداخلية ووزارة الصحة وحجاج الجمعيات بمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية وحجاج الترانزيت المتجهين عبر القاهرة إلي لاجوس و تونس وجوهانسبرج ودار السلام ولندن ومانشستر.