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الجمعه المقبل…تكريم رموز التصوير السينمائى بإحتفالية إصدار مجلة «كاميرا»

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الجمعه المقبل…تكريم رموز التصوير السينمائى بإحتفالية إصدار مجلة «كاميرا» الجمعه المقبل…تكريم رموز التصوير السينمائى بإحتفالية إصدار مجلة «كاميرا»

إحتفالأ بصدور اول أعداد مجله “كاميرا” اول مجله متخصصة للتصوير في الوطن العربي باللغه العربية، يقوم  مجلس إدارته برئاسة مؤسسها المصور الكبير د رمسيس مرزوق ،بتكريم نخبة من رموز التصوير السينمالئى بمصر،وذلك بالحفل المقام فى السابعه مساء الجمعه 2أكتوبر بالمسرح الصغيرب بدار الأوبرا.

وتكرم المجلة من رواد التصوير المبدعون عبد العزيز فهمى، اللواء عبد الفتاح رياض ، محسن احمد ،وم غادل حازارين “من رواد هواية التصوير الفوتوجرافى”.

وتتكون هيئة التحرير بالمجلة من مجموعة من رموز التصوير السينمائى حاليا فى ‘،ومنهم .د. محسن احمد ،د.سعيد شيمي ،د.محسن أحمد ،حسين بكر، ماهر راضي ،ساره عبد العزيز، تامر جوزيف.

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