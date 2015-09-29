«رونالدو» يفتتح 30 مدرسة لكرة القدم في الصين

قرر اللاعب البرازيلي، رونالدو، افتتاح 30 مدرسة لكرة القدم في الصين، طموح آسيا في تعزيز أدائها الكروي، وفق ما ذكرته “رويترز”.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن المدارس المرتقب افتتاحها، تتركز في بكين وشنغهاي وشينتشين، فيما يرتقب أن يكون رونالدو حاضرا لدى افتتاح أول مدرسة، نوفمبر المقبل.

ويعرف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحبه لكرة القدم، وسعيه إلى ترتيب الحياة الرياضية في بلاده، بعد سنوات من الفساد.

وعزا رونالدو خطوته إلى طموح الرئيس الصيني، قائلا إن لدى كرة القدم الصينية قاعدة عريضة لكنها تحتاج إلى أسلوب صحيح في التدريب.