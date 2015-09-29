جهود لضبط المتورطين فى حادث إصابة 6 من رجال الشرطة بمشتول السوق بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، جهودهم الأمنية لملاحقة المتورطين فى الحادث الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من كفر يوسف شحاتة دائرة مركز مشتول السوق.

وكان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مستشفى مشتول السوق، يفيد وصول 6 من رجال الشرطة بينهم ضابطا مباحث و4 أفراد مصابين بكسور وكدمات، وتم نقل 3 منهم لمستشفى الزقازيق الجامعى وخروج 3 من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات أن قوة من المباحث كانت تقوم بحملة أمنية وأثناء مشاهدة عناصر إجرامية لهم قامت بإطلاق النيران عليهم، مما تسبب فى انقلاب السيارة وإصابة القوة الموجودة بها.