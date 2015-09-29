ربة منزل وعامل يتهمان 3 عاطلين بالمنوفية بالنصب عليهم بـ17 ألف جنيه

حررت ربة منزل بلاغا اتهمت فيه 3 عاطلين أحدهم عراقى الجنسية، لقيامهم بالنصب عليها هى وعامل فى مبلغ مالى 17 ألف جنيه فى أعمال الدجل والشعوذة، من أجل إنهاء الخلافات الزوجية تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد بقيام فاطمة الزهراء عادل 27 عاما ربة منزل بتحرير بلاغا اتهمت فيه كل من "محمد.ف" 37 عاما عاطل، "محمد.ع" 38 عاما سمكرى، "نصير.ع" 37 عاما عاطل وعراقى الجنسية لقيامهم بالنصب عليه هى وأحمد فتحى 37 عاما عامل فى مبلغ مالى 17 ألف جنيه فى أعمال الدجل والشعوذة، من أجل إنهاء الخلافات الزوجية، على الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى لضبط المتهمين فى أسرع وقت، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.