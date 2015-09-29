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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنوفية

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنوفية إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنوفية
أصيب 3 أشخاص بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول صلاح إبراهيم نجم 30 ميكانيكى، وطرف ثان إبراهيم حمد فودة 30 عاما سباك، ومحمود حمد 21 عاما ومقيمون بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وبسؤالهم تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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