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ضبط عاطل بحوزته لفافة هيروين بالإسكندرية

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ضبط عاطل بحوزته لفافة هيروين بالإسكندرية ضبط عاطل بحوزته لفافة هيروين بالإسكندرية
تمكن النقيب عبد العزيز غانم، والنقيب محمد خضر الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المستجدة دائرة قسم أول العامرية، من ضبط محمد ا ع ج 28 سنة عاطل مقيم كفر الشيخ، بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 200 جرام" ومبلغ 120جنيها – ميزان حساس هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدامه الميزان فى وزن المخدر، وتحرر المحضر جنايات قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.
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