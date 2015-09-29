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القبض على رجلى أعمال أثناء تعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالإسكندرية

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القبض على رجلى أعمال أثناء تعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالإسكندرية القبض على رجلى أعمال أثناء تعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالإسكندرية
تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية من ضبط كل من "مصطفى ال ح س" 37 سنة صاحب معرض موبيليا مقيم دائرة القسم، وبحوزته لفافة صغيره لمخدر الهيروين وقطعة صغيرة لمخدر الحشيش، و"مهاب ح ل ح" 31 سنة صاحب شركة مقيم دائرة سيدى جابر بحوزته طبنجة ماركة حلوان – عيار 9 مم – وبخزينتها عدد 7 طلقات من ذات العيار المرخصة له من قسم سيدى جابر "سارية - بقصد الدفاع" وزجاجة خمر أثناء استقلالهما السيارة رقم 6958 " قيادة الثانى ".

أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة وزجاجة الخمر بقصد التعاطى، وتحرر المحضر جنايات القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين وإعادة عرضهما رفقة تحريات المباحث.

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