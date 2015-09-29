القبض على رجلى أعمال أثناء تعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالإسكندرية

تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية من ضبط كل من "مصطفى ال ح س" 37 سنة صاحب معرض موبيليا مقيم دائرة القسم، وبحوزته لفافة صغيره لمخدر الهيروين وقطعة صغيرة لمخدر الحشيش، و"مهاب ح ل ح" 31 سنة صاحب شركة مقيم دائرة سيدى جابر بحوزته طبنجة ماركة حلوان – عيار 9 مم – وبخزينتها عدد 7 طلقات من ذات العيار المرخصة له من قسم سيدى جابر "سارية - بقصد الدفاع" وزجاجة خمر أثناء استقلالهما السيارة رقم 6958 مصر " قيادة الثانى ".

أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة وزجاجة الخمر بقصد التعاطى، وتحرر المحضر جنايات القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين وإعادة عرضهما رفقة تحريات المباحث.