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سقوط "ريشة" و"ترامادول" تخصصا فى سرقة السيارت بالقليوبية

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سقوط "ريشة" و"ترامادول" تخصصا فى سرقة السيارت بالقليوبية سقوط "ريشة" و"ترامادول" تخصصا فى سرقة السيارت بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية من القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارت، يتزعمها "ريشة وترامادول "وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من عمرو فتحى 35 عامًا، مدير مبيعات، أنه أثناء سيره بسيارته بمفارق زفتى بمركز بنها، وبرفقته شقيقه، استوقهم 4 أشخاص يستقلون سيارة، واستولوا على السيارة تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، والمقدم أسامة ندا، رئيس مباحث بنها، إلى أن وراء الحادث كل من، "رمضان ترامادول"، 27 عامًا، و"صلاح اسكفتى"، 25 عامًا، و"شريف. ا"، 26 عامًا، بالاشتراك مع "خيرى شحتو"، 25 عامًا، و"السيد فرامل"، 25 عامًا، و"إبراهيم ريشة"، 32 عامًا، جميعهم عاطلون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كل من ريشة وترامادول واسفكتي، وتكثف جهودها للقبض على باقى المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365