الداخلية تواصل نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام
أولاً: المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام :
فتحى عبدالفتاح السيد الشهيبى – مواليد 1975 - مقيم بالمطرية القاهرة.. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 119 حكم قضائى صدر ضده ).
محمود محمد كمال الفرارجى – مواليد 1966 - مقيم بمرسى مطروح - ويتردد على مناطق ( مصر الجديدة – مصر القديمة مدينة - مرسى مطروح )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (91 حكم قضائى صادر ضده ).
لمياء أمين عبداللطيف منصور – مواليد 1971 - مقيمة سيدى بشر بالإسكندرية - وتتردد على ( عدة مناطق عدة مناطق بالمنتزه بالإسكندرية )... مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (42 حكم قضائى صادر ضدها ).
إيمان فؤاد عبدالله السيد – مواليد 1967 - مقيمة بالجيزة - تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر )... مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى ( 61 حكم قضائى صادر ضدها ).
محمد عبدالهادى محمد حلمى – مواليد 1969 - مقيم بمصر الجديدة - ويتردد على مناطق ( مصر الجديدة – النزهة – مدينة نصر – بلبيس الشرقية )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 78 حكم قضائى صادر ضده ).
محمد مروان محمد عاطف عبدالدايم – مواليد 1957 - مقيم بالجيزة - يتردد على ( دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، ومنطقة العاشر من رمضان بالشرقية )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 251 حكم حكم قضائى صادر ضده) .
عمرو عبدالرحمن عفيفى – مواليد 1966 - مقيم بالقليوبية - ويتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 91 حكم قضائى صادر ضده).
ثانياً : الهاربون من السجون :-
حسين سيد عبدالكريم – مواليد 1959 – هارب من سجن وادى النطرون – فى القضية رقم 19902/2005ج الوراق ( اتجار فى المخدرات )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
شريف محمد بسيونى محمد النشار – مواليد 1982– هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 3737/2004ج 15 مايو ( قتل )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
محمد عدلى بدرى محمد – مواليد 1981– هارب من سجن ليمان أبوزعبل – فى القضية رقم 351/2006ج طما ( قتل )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.