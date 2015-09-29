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الداخلية تواصل نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام

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تواصل وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون وكذا الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وتناشد وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كل الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن.

أولاً: المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام :

اليوم السابع -9 -2015

فتحى عبدالفتاح السيد الشهيبى – مواليد 1975 - مقيم بالمطرية القاهرة.. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 119 حكم قضائى صدر ضده ).

اليوم السابع -9 -2015

محمود محمد كمال الفرارجى – مواليد 1966 - مقيم بمرسى مطروح - ويتردد على مناطق ( الجديدة – مصر القديمة مدينة - مرسى مطروح )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (91 حكم قضائى صادر ضده ).

اليوم السابع -9 -2015

لمياء أمين عبداللطيف منصور – مواليد 1971 - مقيمة سيدى بشر بالإسكندرية - وتتردد على ( عدة مناطق عدة مناطق بالمنتزه بالإسكندرية )... مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (42 حكم قضائى صادر ضدها ).

اليوم السابع -9 -2015

إيمان فؤاد عبدالله السيد – مواليد 1967 - مقيمة بالجيزة - تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر )... مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى ( 61 حكم قضائى صادر ضدها ).

اليوم السابع -9 -2015

محمد عبدالهادى محمد حلمى – مواليد 1969 - مقيم بمصر الجديدة - ويتردد على مناطق ( مصر الجديدة – النزهة – مدينة نصر – بلبيس الشرقية )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 78 حكم قضائى صادر ضده ).

اليوم السابع -9 -2015

محمد مروان محمد عاطف عبدالدايم – مواليد 1957 - مقيم بالجيزة - يتردد على ( دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، ومنطقة العاشر من رمضان بالشرقية )... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 251 حكم حكم قضائى صادر ضده) .

اليوم السابع -9 -2015

عمرو عبدالرحمن عفيفى – مواليد 1966 - مقيم بالقليوبية - ويتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة... مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى ( 91 حكم قضائى صادر ضده).

ثانياً : الهاربون من السجون :-

اليوم السابع -9 -2015

حسين سيد عبدالكريم – مواليد 1959 – هارب من سجن وادى النطرون – فى القضية رقم 19902/2005ج الوراق ( اتجار فى المخدرات )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

اليوم السابع -9 -2015

شريف محمد بسيونى محمد النشار – مواليد 1982– هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 3737/2004ج 15 مايو ( قتل )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

اليوم السابع -9 -2015

محمد عدلى بدرى محمد – مواليد 1981– هارب من سجن ليمان أبوزعبل – فى القضية رقم 351/2006ج طما ( قتل )... محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.

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