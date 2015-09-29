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بالصور.. إخلاء مدرسة إعدادية بأسوان 10 أيام لعدم وجود دورات مياه

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قررت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء مدرسة الجمهورية الإعدادية المشتركة بنين بمنطقة نجع المحطة بمدينة أسوان، للمدة 10 أيام، عدم وجود دورات مياه بالمدرسة.

وأكد حسين فتحى، مدير المدرسة، أن هيئة الأبنية التعليمية انتهت من البنية الأساسية للمدرسة العام الماضى، مشيرا إلى أنه من 30 مايو الماضى، ولم تبدأ الصيانة للمدرسة إلا فى الأول من سبتمبر الجارى.

وأوضح مدير المدرسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة التعليمية بأسوان، انتهت إلى استئناف الدراسة بدءا من الغد داخل مدرسة الجمهورية الابتدائية كفترة مسائية لحين الانتهاء من إعداد دورات مياه المدرسة خلال 10 أيام.

وأشار إلى أن المدرسة بداخلها حوالى 690 طالب وطالبة، وبعضهم قد يكون مصابا بأمراض السكر ويحتاج إلى ضرورة التوجه لدورة المياه، فلا يمكن أن تستكمل الدراسة بدون توافر دورات مياه للطلاب أولا ثم المدرسين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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