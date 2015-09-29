مؤتمرات بالكليات ومكاتب لاستقبال وخدمة الطلاب الجدد بجامعة المنيا

فى إطار تنظيم الجامعة لمؤتمرات طلابية للطلاب الجدد والقدامى مع قيادات الكلية والجامعة، حضر اليوم الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا مؤتمراً طلابياً بكلية الطب البيطرى بمدينة المنيا الجديدة.

ووجه رئيس الجامعة الترحيب بالطلاب الجدد والتهنئة بالعام الجامعى الجديد، وأوضح بأن الشباب هم حجر أساس الوطن ويمثلون 60%من الشعب المصرى، وهم الحاضر والمستقبل وأن إدارة الجامعة تتمنى من أبنائها أن يعلموا أنهم هم رسالة الجامعة الأولى فى إعدادهم وتأهيلهم فى المجتمع.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة فى العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، جنباً إلى جنب وعمل حوار مستمر مع أساتذتهم بالكلية، وأن الأنشطة الطلابية تعطى الطالب القدرة على التواصل وحل المشكلات والإبداع والتطوير.

وعلى صعيد آخر، فتحت مكاتب استقبال وخدمة الطلاب الجدد أبوابها فى جميع أرجاء الجامعة والكليات لمساعدة الطلاب وتوجيههم وتعريفهم بكليتهم استكمالا لمبادرة "اعرف جامعتك .. كليتك دوس ستارت" وتوزيع استثمارات تعارف ورغبات على الطلاب الجدد ومعرفة هواياتهم واكتشاف مواهبهم.

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