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مرشح بالغردقة يطالب بفتح قنصلية عامة ومدرسة روسية بالمدينة

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مرشح بالغردقة يطالب بفتح قنصلية عامة ومدرسة روسية بالمدينة مرشح بالغردقة يطالب بفتح قنصلية عامة ومدرسة روسية بالمدينة
طالب محمد السيد سليمان المرشح المستقل على مقعدى الفردى بدائرة الغردقة ورأس غارب، بموافقة المصرية على تخصيص قطعة أرض لوزارة الخارجية الروسية بمدينة الغردقة، لفتح قنصلية روسية عامة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لإتاحة الخدمات القنصلية للأسر الروسية المقيمة بالغردقة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تدعيم حركة السياحة والثقافية بين البلدين، نظرا لوجود نحو 25 ألف روسى مقيمين بالغردقة، بينهم متزوجات من مصريين وبينهم من يحمل الجنسية المصرية.

وأضاف سليمان، أن الروس يمثلون نحو 45% من الحركة السياحية بالغردقة، وأنه التقى عددا من الروس المقيمين بالغردقة ويحملون الجنسية المصرية ويضطرون للسفر للقاهرة، لإنهاء أى خدمات قنصلية تتعلق بهم وأطفالهم ويعانون معاناة شديدة خلال رحلة السفر.

وتابع سليمان أن عددا كبيرا من الروس المقيمين بالغردقة طالبوا بإنشاء مدرسة روسية دولية تدرس نفس مناهج المدارس الروسية.

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مصر 365

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