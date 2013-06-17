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بيل كلينتون: على إسرائيل أن تصنع السلام مع الفلسطينيين لتنجو

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بيل كلينتون: على إسرائيل أن تصنع السلام مع الفلسطينيين لتنجو بيل كلينتون: على إسرائيل أن تصنع السلام مع الفلسطينيين لتنجو

حث الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون إسرائيل على صنع سلام مع الفلسطينيين من أجل أن تنجو كدولة يهودية وديمقراطية.

وتضاف تصريحاته إلى جوقة من أبرز الشخصيات المؤيدة لإسرائيل، والتى تحذر من أن تنامى عدد الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلى، سيجبر إسرائيل فى نهاية المطاف على خسارة غالبيتها اليهودية أو طبيعتها الديمقراطية.

وتحدث كلينتون، اليوم الاثنين، فى وسط إسرائيل خلال مؤتمر لتكريم الرئيس شيمون بيريز الذى بلغ التسعين من عمره، وطالما تعثرت مفاوضات السلام خلال السنوات الماضية. ويقول الفلسطينيون إنهم لن يشاركوا فى مباحثات، بينما تواصل إسرائيل بناء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهى المناطق التى يدعى الفلسطينيون أحقيتهم بها. وتصر إسرائيل فى المقابل على ضرورة استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة. كما انتقد كلينتون الفلسطينيين لعدم التفاوض مع إسرائيل عام 2010، حينما كان هناك تجميد لعدة أشهر لبناء المستوطنات.

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