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تجديد الثقة فى رئيس كهرباء البحيرة لمدة 3 سنوات

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تجديد الثقة فى رئيس كهرباء البحيرة لمدة 3 سنوات تجديد الثقة فى رئيس كهرباء البحيرة لمدة 3 سنوات
اعتمد اليوم المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء ، حركة تغييرات واسعة شملت عددًا من رؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بمصر لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تجديد الثقة فى تعيين المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيسا لمجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة لمدة 3 سنوات.

وقد جاء هذا القرار نتيجة للجهود المبذولة والطفرة، التى حدثت بالشركة خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئاسة مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة.

وحصل "اليوم السابع" على أول تصريحات من رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عقب إبلاغه بالقرار، حيث أكد أن سيواصل العمل الليل بالنهار من أجل النهوض بالشركة.

وأكد رئيس شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم الآن بخدمة أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشترك بنطاق 4 محافظات وهى البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من الشركة هو تطبيق رسالة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوفير الكهرباء التى تتطلبها التنمية الشاملة للدولة من مصادرها التقليدية وغير التقليدية على أسس اقتصادية وفقا للمعايير العالمية وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزير الكهرباء، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومع مواكبة التطور الإلكترونى فى تقديم الخدمات للعملاء أفاد عبد العليم أن الشركة تقوم برفع مستوى الأداء بتقديم أفضل الخدمات للمشتركين من خلال تفعيل برنامج التحصيل بالتعاون مع شركة فورى لتحصيل قيمة فواتير الكهرباء، وكذا تطوير مواقع الشركة على الإنترنت لتقديم كافة الخدمات ومنها الاستعلام عن الفاتورة، وكيفية حساب قيمة الفاتورة، وتسجيل قراءة العداد بمعرفة المشترك من خلال الربط الخاص بجهاز حماية المستهلك، وخدمة إخطار المشترك بقيمة الفاتورة.

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مصر 365

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