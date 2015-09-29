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جامعة دمياط تبحث إنشاء لجنة عليا للأزمات والكوارث بالكليات

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جامعة دمياط تبحث إنشاء لجنة عليا للأزمات والكوارث بالكليات جامعة دمياط تبحث إنشاء لجنة عليا للأزمات والكوارث بالكليات
قال دكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط لـ"اليوم السابع"، إن الدراسة انتظمت بكليات الجامعة وكذلك الإقامة بالمدن الجامعية (بنين وبنات)، وأكد استقرار العمل بالكليات وكذلك الحالة الأمنية.

وأضاف طنطاوى أنه التقى مع الدكتور طارق أبو المعاطى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وعدد من ممثلى وزارة الداخلية ومديرية أمن دمياط، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتى من أهمها: الاستعدادات والترتيبات الأمنية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2015/2016، وتأمين المنشآت والأفراد.

كما ناقش الاجتماع اقتراح إنشاء لجنة عليا للأزمات والكوارث ولجان فرعية بكل كلية وإدارة الجامعة والمدن الجامعية وتحديد اختصاصاتها، وتمت الموافقة على هذا الموضوع، بجانب تفعيل لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية بإدارة الجامعة ولجان فرعية للكليات والمدن الجامعية، وتمت الموافقة على هذا الموضوع أيضاً.

وتم الانتهاء إلى عدة توصيات هى: أهمية وجود دوريات أمنية متحركة للمرور على مختلف كليات ووحدات الجامعة ليلاً، تكثيف التواجد والمرور الأمنى حول المدن الجامعية (بنين وبنات) على مدار اليوم، العمل على توفير كاميرات مراقبة بمعامل قسم الكيمياء بكلية العلوم، ومعامل كلية الزراعة، مخاطبة جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة للعمل على تجهيز وتوفير مقر يصلح لنقطة تمركز بمحيط حرم الجامعة الجديد بمدينة دمياط الجديدة، بجانب تفعيل سيطرة الأمن الإدارى داخلياً من خلال عقد مزيد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن.

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