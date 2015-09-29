وصول 2172 راكب بميناء سفاجا و273 حاوية للسخنة فى السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 847 راكبا و25 سيارة، والعبارة مسرة وعلى متنها 1325 راكبا، و46 سيارة و16 شاحنة، كما يغادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 348 راكبا و67 سيارة و26 شاحنة والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و11 راكبا والسفينة الحرية وعلى متنها 44 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 341 راكبا و126 سيارة و5 شاحنات والعبارة مسرة وعلى متنها 159 راكبا و56 سيارة و5 شاحنات.

كما يستعد ميناء السخنة بالسويس اليوم لاستقبال السفينة كوتا لينج وعلى متنها 190 حاوية بوزن 3931 طن بضائع عامة قادمة من جدة، كما تغادر السفينة ام اس سى كيرى وعلى متنها 45 حاوية 20 قدما و38 حاوية 40 قدما بوزن 1130 طنا متجهة إلى السعودية.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 221 راكبا و3 سيارات و8 باص مناسك والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 96 راكبا و3 سيارات والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 302 راكب، و13 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة.