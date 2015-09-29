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الجديد فى علاج أمراض الأطفال المثيرة للجدل فى مؤتمر بطب المنوفية

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الجديد فى علاج أمراض الأطفال المثيرة للجدل فى مؤتمر بطب المنوفية الجديد فى علاج أمراض الأطفال المثيرة للجدل فى مؤتمر بطب المنوفية
ينظم قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال عميد الكلية، مؤتمره السنوى تحت عنوان "الجديد فى علاج أمراض الأطفال المثيرة للجدل والخلاف بين أطباء الأطفال " فى الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم بطب المنوفية.

وأكد الدكتور فادى الجندى رئيس قسم طب الأطفال ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام ومن خلال ورشة عمل و16 بحثاً جديداً كيفية علاج الأمراض المثيرة للجدل والعلاج الأمثل لها منها علاج مضاعفات التطعيم ضد الدرن وعلاج مرض أنيميا البحر المتوسط والاختلاف فى علاج ارتجاع البول فى الحالب لدى الأطفال وعلاج الصفراء عند حديثى الولادة وحالات الربو، بالإضافة إلى ورشة عمل لتدريب الأطباء على حالات إكلينيكية صعبة التشخيص والعلاج.

وأشار الدكتور وائل بحبح مدرس طب الأطفال ومنسق المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيقام تحت رعاية 22 شركة أدوية وألبان وسيحضر المؤتمر نحو 500 أستاذ وطبيب أطفال من الجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحى والقوات المسلحة.

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