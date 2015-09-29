ضبط مصنعين لتصنيع الحلويات الشرقية والبلاستيك بدون ترخيص بالقليوبية

ضبطت مديرية ومباحث التموين بالقليوبية مصنعين لتصنيع الحلويات الشرقية والبلاستيك بدون ترخيص.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "رمضان. ا.ف 36 سنة" صاحب مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية الكائن شارع الخصوص العمومى وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع " 50 كجم شيكولاته – 150 صاج حلويات تحت التجهيز – 2 طن سكر حر – 50 كرتونة بيض – 900 كجم عسل جولوكوز – 30 علبة عصير أناناس زنة العلبة 1 كجم بإجمالى وزن 30 كجم – 2 حلة عجين – 4 ترابيزة حديد - 5 ثلاجة حفظ عدد 1 فرن تسوية – 200 صاج فارغ لزوم التصنيع – 15 أسطوانة كبيرة الحجم" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11599 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

كما تم ضبط "أيمن.خ.ش 58 سنة" صاحب مصنع لتصنيع البلاستيك وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع "1 خط إنتاج – 2 شيكارة بلاستيك خام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى 50 كجم - 2 طن شنط بلاستيك منتج نهائى – 2 رول بلاستيك زنة الرول 40 كجم بإجمالى وزن 80 كجم".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11598 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.