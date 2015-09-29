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الصناعات الغذائية المنزلية.. فى قافلة إرشادية بجامعة المنوفية

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الصناعات الغذائية المنزلية.. فى قافلة إرشادية بجامعة المنوفية الصناعات الغذائية المنزلية.. فى قافلة إرشادية بجامعة المنوفية
توجهت قافلة إرشادية من كلية الزراعة جامعة المنوفية إلى الوحدة الزراعية بمدينة الباجور، لتعليم ربات المنزل والمزارعين كيفية استعمال منتجات الألبان فى الصناعات الغذائية المنزلية كالجبن الدمياطى والرومى، وصناعة الزبدة، والآيس كريم، وبعض الوسائل الإرشادية الهامة فى زراعة القمح للمزارعين.

وأدخلت الدكتورة نادية عبد المجيد استخدام بعض الحواس فى التأكد من الألبان التى تستخدم فى صناعة الجبن بأنواعه والآيس كريم، وذلك من خلال عدة مراحل أساسية واجبة قبل صناعة الجبن الدمياطى ومنها: اختبار اللبن حسيــًا من خلال التذوق والشم لمعرفة إذا ما كان مخلوطا بمواد أخرى أو ذو طعم فاسد، النظر إلى لون اللبن من حيث شدة بياضه أو أنه يميل إلى نسبة زرقة خفيفة أو اللون الأخضر "الشرش" أو ظهور بعض الألوان الأخرى التى تدل على فساد اللبن، أيضــًا درجة حرارة اللبن، مشيرة إلى ضرورة تبريده إلى درجة حرارة 10 مئوية بعد حلبه مباشرة لمنع أى تكاثر للبكتريا بأنواعها.

كما تطرق الدكتور إبراهيم حسينى درويش إلى المشاكل التى تواجه المزارعين عند اختيار تقاوى القمح وطرق الحفاظ عليها حتى يتم زراعتها وضرورة متابعة الوحدات الزراعية للحد من أى مشكلات تتعلق بزراعته، وذلك للحصول على محصول عالى الجودة.

القافلة تحت إشراف الدكتور دياب محمد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

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مصر 365