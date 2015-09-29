"المجتمعات العمرانية" تطرح 12 مناقصة فى 3 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى أجهزة عدد من المدن الجديدة، عن طرح عدد من المناقصات، لمجموعة من المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير وتطوير كافة الخدمات بالمدن الجديدة.

وأعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، حسب بيان اليوم، عن طرح (2) مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تشمل أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وشبكة الرى، بالحى الثالث، بالمدينة، وأعمال إحلال وتجديد بعض غرف التفتيش، وخطوط الصرف الصحى بـ (10) عمارات إسكان قومى، بالحى الرابع، المجاورة الثالثة، بالمدينة.

فيما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة عن طرح عدد (6) مناقصات عامة تشمل أعمال تنفيذ حديقة بالمنطقة الفاصلة بين الإسكان الاجتماعى مرحلة أولى، ومركز الشباب بمساحة 9 أفدنة، وأعمال تنفيذ مكتبة، ومركز ثقافى بمركز خدمات المدينة، وأيضا استكمال عملية تنفيذ عدد (6) عمارات بعدد (144) وحدة سكنية بالمدينة، وإنشاء عدد (2) ملعب خماسى، بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الأولى (480 فداناً) ومنطقة الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الثانية (620 فداناً)، بالإضافة إلى أعمال صيانة مزروعات طرق المرحلة الثانية، والثالثة، وطريق الجيش، والمدخل الشمالى بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفى السياق ذاته أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح عدد (4) مناقصات عامة تشمل أعمال النظافة العامة للشوارع، والميادين، والمسطحات، والأرصفة، والمشايات، بين المصانع بالمنطقة الصناعية (أ)، وامتداديها الغربى والشمالى، والمنطقة الصناعية (ب، ج)، بالمدينة، وأيضا أعمال النظافة العامة للشوارع، والميادين، والمسطحات، والأرصفة، والمشايات، من العمارات، والفيلات، بالأحياء الأول، والخامس، والسادس، بالمدينة، وذلك بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع شبكة كهرباء مركز خدمات إسكان الشباب 70م2، ومركز خدمات إسكان الشباب 100م2، بالمدينة، كما يعلن الجهاز عن مشروع تشغيل، وصيانة، وحراسة شبكة إنارة الحى السابع، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.